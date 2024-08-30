З виставки – на захист мосту: у Криму помітили унікальний зенітний комплекс

Подібна техніка для ЗС РФ унікальна

Російські окупанти у Криму побоюються знищення Силами оборони України мосту через Керченську протоку, що можна зробити кількома способами. І щоб посилити протиповітряний захист споруди, ЗС РФ поставив на бойову позицію біля мосту цікавий зенітний комплекс.

Як зазначає у своєму Telegram-каналі військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, на фото зображено унікальний ЗРПК "Панцир-С1М", який на даний момент не є серійним виробом. За його словами, такий комплекс створювали спеціально для експорту.

Про це свідчить специфічний пустельний камуфляж, нанесений спеціально для продажу у "спекотні" країни.

ЗПРК Панцир-С1М у рідкісному камуфляжі Джерело — Кримський вітер

"Саме ця машина була виставлена на форумі "Армія-2021", а потім подорожувала виставками і демонструвалася на парадах. Тепер, ось, "охороняє" Керченський міст... А що, крім виставкових екземплярів, інші "панцирі" закінчилися?", — задається питанням експерт.

Як наголошує Олександр Коваленко, поява "виставкового" екземпляра говорить про те, що виробництво "Панцирів" у РФ не компенсує їхні втрати. І тому на фронт ворог змушений кидати виставкові екземпляри у пустельному забарвленні.

ЗПРК "Панцир-С1" є машиною на гусеничному або колісному шасі, оснащеною радаром, 12 ракетами та двома гарматами калібру 30 мм, призначену для ППО сухопутних військ. Можливості радара комплексу дозволяють засікати цілі на дальностях 35-40 км, ракети можуть вражати цілі на дальностях до 20 км та висот від 15 метрів до 15 км.

Проте досвід експлуатації "Панцирів" у Сирії та Україні показав, що ці характеристики сильно завищені. Так, радар комплексу фактично не бачить малорозмірних цілей на кшталт БПЛА, які часто вражають ЗПРК.

Зауважимо, що ЗРПК "Панцир-С1М" став уже другим "виставковим" екземпляром, який через нестачу техніки було направлено на передову. Першою стала броньована вантажівка для перевезення боєприпасів КамАЗ-4385, вже знищена ЗСУ.