Символ влади РФ. Експерти назвали три способи знищити Кримський міст

Знищити міст Україна може, але зараз важливіше інше

Збройні сили України методично знищують мости в Курській області РФ, розбомбивши вже третю мостову споруду через річку Сейм. У той же час "головний міст РФ", що символізує її владу над окупованим Кримським півостровом, продовжує стояти, хоча йому вже не раз завдавали серйозних збитків. Чому так – розбирався "Телеграф".

Як розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, ракети великої дальності ATACMS, які США нещодавно поставили в Україну, можуть зруйнувати міст. При цьому генерал наголосив, що є хибною думка, що ракети недостатньо потужні, щоб вразити ціль.

Така думка поширена через те, що в основному касетна бойова частина ATACMS містить контейнер, начинений тисячею кульок. Але існує й осколково-фугасні боєголовки загальною вагою 227 кг, з яких на вибухівку припадає лише частина.

"Питання тільки в їх кількості, але в принципі ці ракети дозволять нам виконати таку місію",- наполягає глава ГУР.

Водночас військовий експерт Андрій Харук вважає, що все-таки бойового заряду ракет може і не вистачити для заподіяння серйозних збитків і вважає, що серйознішою зброєю можуть стати морські дрони чи диверсії.

Так, за словами співрозмовника "Телеграфа", для завдання серйозної шкоди мосту, наприклад, знищення цілого прольоту, знадобиться кілька тонн вибухівки. Ракети доставити такий обсяг вибухової речовини не можуть. Це більш реально для морських дронів, але вони також за раз можуть донести лише сотні кілограмів. Так, дрони SeaBaby, що пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, несли на собі бойову частину 850 кг. Але, можливо, виконати бойове завдання допоможе їхнє масове застосування.

Що по-справжньому може завдати одномоментного удару по мосту, то це підрив кількох тонн вибухівки, яку можна замаскувати під звичайну вантажівку з вантажем, вважає експерт. Подібна диверсія у жовтні 2022 року справді призвела до виведення споруди з ладу на кілька місяців. Повністю пересування ним відновили лише навесні 2023 року – у березні автомобільне, і у травні – залізничне.

Водночас експерт у галузі ППО Анатолій Храпчинський вважає, що знищення Кримського мосту наразі є недоцільним.

"Україна має масу зброї здатної серйозно вплинути на працездатність Кримського мосту – ATACMS, Storm Shadow/SCALP-EG та "Нептуни". Ми фактично прострілюємо півострів, але основне постачання в Криму зараз йде по поромній переправі, міст же, скоріше, символ влади РФ. І з військової точки зору для України набагато доцільніше завдавати ударів по аеродромах, щоб знижувати ударні та наступальні можливості противника", – наголошує співрозмовник "Телеграфа".

Тим часом Крим перебуває під комбінованими атаками морських та повітряних дронів, останні полюють на російські засоби ППО.