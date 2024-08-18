ЗСУ знищують мости через Сейм у Курській області: скільки їх ще залишилося (карта)

Знищення мостів ускладнює логістику росіян

Українські військові продовжують операцію в Курській області Росії. Зокрема, триває робота зі знищення мостів через річку Сейм.

Так, Збройні сили України вже зруйнували два мости в Глушковському районі. Всього тут знаходилося три мости через річку Сейм.

Варт зазначити, що це серйозно ускладнює ситуацію для російських військових, які намагаються чини спротив ЗСУ. Річ у тім, що в цьому районі річка Сейм досить широка — 70-100 метрів.

Вже відомо, що ЗСУ уразили мости Глушково та Званному. Останній міст залишився у селі Кариж.

У мережі були опубліковані фото, на яких видно, що міст у Глушково повністю знищено. Один з його прольотів знаходиться у воді.

Водночас міст Званному міг був зруйнований лише частково. Як пишуть російські пабліки, легкові автомобілі все ще можуть пересуватись по ньому. Проте точної інформації, у якому стані знаходиться конструкція, наразі немає.

За словами військового оглядача Дениса Поповича, якщо всі три мости буде знищено, то в цьому випадку в оперативному оточенні може опинитися 2,5 тисячі російських військовослужбовців, які тримають оборону в цьому районі. Він наголосив, що там райони обмежені річкою з півночі та півдня українського кордону, з півдня і з заходу українського кордону, а зі сходу – територія, яка зайнята ЗСУ. Попович вважає, що коли українські військові займуть оборону по річці, вибити їх звідти буде набагато складніше, ніж як на це розраховують росіяни.

Як розповідав "Телеграф", видання Der Spiegel пише, що росіяни, схоже, готові на ризик територіальних втрат у Курській області, але не хочуть послаблювати тиск своєї армії на Донбасі. Таким чином, мети відтягнути якнайбільше російських підрозділів на оборону Курська не досягнуто.