Паніка, розпач та масова здача: як ЗСУ "наловили" в Курській області стільки російських строковиків

Російські строковики першими зустріли атаку ЗСУ та почали масово здаватися у полон – десятками та сотнями

Під час наступу Збройних сил України в Курській області російські солдати строкової служби виявилися одними з небагатьох російських підрозділів, хто опинився на шляху в досвідчених українських бригад. Не дивно, що майже небоєздатні строковики почали здаватися у полон десятками та сотнями – зовсім не маючи бажання помирати.

Про це повідомляє американське видання The New York Times. Журналісти змогли поговорити із полоненими в одному з тимчасових таборів військовополонених на Сумщині, де перебуває 320 полонених. 80% з них – строковики.

Один з російських строковиків на ім'я Василь сказав, що ніс службу у прикордонні Курської області. Його позиції було захоплено 6 серпня, в перший день українського наступу. Строковики не чекали українського наступу, зокрема росіянин визнав – він "ніколи не думав, що це станеться". Частина його товаришів загинула, він та інші змогли врятуватися тому, що "забігли в березовий гай та сховалися".

"Виявилося, що російський кордон захищали слабо, переважно молодими солдатами строкової служби, які в інтерв'ю розповідали, що здаються або залишають свої позиції. Рядовий Василь розповів, що вижив, пролежавши в березовому лісі біля російського кордону три дні, вкритий гілками та листям, перш ніж вирішив здатися", – зазначає видання.

Росія прикривала кордон опорними бетонними та земляними пунктами із гарнізонами в один взвод (до 30 осіб). Розташовані на відстані до 1,5 км один від одного, укріплення швидко здалися перед натиском ЗСУ. Ще один полонений росіян, 21-річний строковик Ігор, сказав, що за кілька днів до початку наступу артилерія ЗСУ почала активно обстрілювати російські укріплення. Російські командири ігнорували доповіді про це. В день атаки укріплення, яке повинен був обороняти Ігор, згоріло через обстріл, а строковик разом з 11 іншими військовими вирішив втекти до лісу. З цієї групи вижило тільки п'ятеро.

20-річний строковик Сергій з Татарстану сказав виданню, що його життя та життя ще 28 військових РФ врятував їхній командир – спочатку він вивів гарнізон з укріплення, щоб відступити, а потім, коли військові заховалися у селі та були оточені воїнами ЗСУ, наказав здатися. Уся група росіян здалася – і вся вона досі жива.

Тим часом росіяни, схоже, змінюють ставлення до своєї влади після того, як Кремль продемонстрував млявість та безпорадність після початку боїв в Курській області. Кількість невдоволених діями російського уряду зросла вперше після того, як у 2023 році керівник "ПВК Вагнера" Євген Пригожин вчинив збройний заколот та організував похід на Москву.

Доречі, моральне розкладення та паніка в РФ вже досягли того рівня, що росіянам по телевізору порадили змиритися із втратою територій у Курській області. Щобільше, не виключено, що доведеться віддати Україні усі прикордонні території.