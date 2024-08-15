Беріть – не шкода: на російському ТБ заговорили про поступку своїх територій Україні

Пропагандист спробував заспокоїти жителів РФ тим, що країна в них все одно велика

Росіянам по телевізору порадили змиритися із втратою територій у Курській області. Щобільше, не виключено, що доведеться віддати Україні усі прикордонні території.

Про це в ефірі програми "Місце зустрічі" на російському телеканалі НТВ заявив пропагандист Максим Юсін. Він порадив подивитися на масштаби Росії на карті та зіставити їх із втраченими територіями.

Пропагандист порадив росіянам заспокоїтись і при цьому сказав, що "потрібно готуватися до найгіршого сценарію". Тому влада РФ повинна евакуювати мешканців усього прикордоння, включаючи бабусь та дідусів.

"Нам треба заспокоїтися. Постаратися дивитися цинічно, хоча це дуже важко, менше емоцій, подивитися на карту, на карту Росії бажано, і зіставити з картою величезної Росії ці втрачені території", — сказав "експерт".

Він вважає, що Росії доведеться пожертвувати тими територіями, куди вже зайшли ЗСУ у Курській області. Але й не виключив варіанта, що Україні доведеться віддати всі прикордонні області, а це Бєлгородська, Воронезька, Ростовська, Курська та Брянська області.

"Евакуювати треба з усього прикордоння, з усього. Готуватися до найгіршого варіанту. Готуватися до того, що цими територіями, Дай Бог без людей, щоб вивести всіх, включаючи стареньких, доведеться пожертвувати", — наголосив Максим Юсін.

Також "Телеграф" розповідав про те, що не так у росіян у Курській області. Експерт озвучив провали путінського командування та розповів про плани ЗСУ.