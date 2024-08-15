Берите - не жалко: на российском ТВ заговорили об уступке своих территорий Украине

Пропагандист попытался успокоить жителей РФ тем, что страна-то у них все равно большая

Россиянам по телевизору посоветовали смириться с потерей территорий в Курской области. Более того, не исключено, что придется отдать Украине все приграничные территории.

Об этом в эфире программы "Место встречи" на российском телеканале НТВ заявил пропагандист Максим Юсин. Он посоветовал посмотреть на масштабы России на карте и сопоставить их с потерянными территориями.

Пропагандист посоветовал россиянам успокоиться и при этом сказал, что "нужно готовиться к наихудшему сценарию". Поэтому власти РФ должны эвакуировать жителей всего приграничья, включая бабушек и дедушек.

"Нам надо успокоиться. Постараться смотреть цинично, хотя это безумно тяжело, поменьше эмоций, посмотреть на карту, на карту России желательно, и сопоставить с картой огромной России эти потерянные территории", — сказал "эксперт".

Он считает, что России придется пожертвовать теми территориями, куда уже зашли ВСУ в Курской области. Но и не исключил варианта, что Украине придется отдать все приграничные области, а это Белгородская, Воронежская, Ростовская, Курская и Брянская области.

"Эвакуировать надо со всего приграничья, со всего. Готовится к наихудшему варианту. Готовиться к тому, что этими территориями, Дай Бог без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать", — подчеркнул Максим Юсин.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что не так у россиян в Курской области. Эксперт озвучил провалы путинского командования и рассказал о планах ВСУ.