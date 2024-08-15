Британські танки вже у степах РФ? Яку відому техніку ЗСУ можуть використовувати на Курщині

Танки Challenger 2 Британія дозволила використовувати у Курській битві

Збройні сили України у наступі на Курську область, ймовірно, використовують британські танки Challenger 2. Їх наша держава отримала торік, у кількості від 14 одиниць.

Як зазначає Sky News, якщо ця інформація підтвердиться, тоді використання британських танків, якими керують українські військові у бойових діях на території Росії стане першим випадком.

Водночас у Міністерстві оборони Великої Британії відмовилися коментувати подробиці операції. У ЗСУ також наразі офіційно не підтверджували чутки про Challenger 2 на Курщині.

Нагадаємо, що у Британії дозволили Україні вільно використовувати їх зброю на території Росії згідно з політикою уряду. Анонімне джерело повідомило виданню, що під цей дозвіл потрапили і танки Challenger 2. Тому, попри відсутність офіційного підтвердження, українська армія цілком могла їх використати під час прориву кордону Курської області 6 серпня.

Подробиці того, як і коли українські сили розмістили танки Challenger 2 у Курській області, поки що не зрозумілі. Залишається невідомою і кількість танків, які могли бути залучені і продовжують участь в боях.

Видання наголошує, що 82-га десантно-штурмова бригада України, яка з 2023 року експлуатує британські основні бойові танки, бере участь в операції на Курщині.

Нагадаємо, Велика Британія погодилася передати Україні 14 своїх танків Challenger 2 у січні 2023 року, що спонукало Німеччину та США наслідувати її приклад і поставити свої версії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ЗСУ оточують важливий райцентр в Курській області і прагнуть досягти траси на Льгов.