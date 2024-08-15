Небезпечні навіть для танків: які українські БТРи наступають на Курськ

Багато подібної техніки допомагає ЗСУ у Курській області

Успішний наступ ЗСУ в Курській області змушує росіян оголошувати надзвичайний стан у нових регіонах. Однією зі складових успіху є активне застосування українськими військовими такої сучасної техніки, як БТР-4Е "Буцефал" вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, дуже добре, що на кадрах з Курської області так багато БТР-4Е, що говорить про посилення ними ЗСУ без зайвого шуму. Причому цю техніку експерт назвав "найкращим, що було зроблено у пострадянський період у питанні колісних ББМ".

Як зазначає військовий експерт, БТР-4Е має найкраще рішення щодо десантного відсіку серед ББМ на пострадянському просторі. Це стосується і зручності розміщення екіпажу, та оперування засобами управління та стрілянини. Також у неї дуже високий показник купчастості та точності стрілянини, чого російські БТР-82А досі не досягли, стріляючи здебільшого "кудись туди".

"Машина для свого класу мала високі показники живучості і не раз їх демонструвала з 2014 року, значно випереджаючи російську лінійку БТР-70/80/82. Єдиний мінус БТР-4Е — це його вага, яка впливала на показники прохідності, але в порівнянні з іншими перевагами це компенсувалося", — зазначає експерт.

Дійсно, колісний БТР-4Е важить 22 тонни, що для сучасних бойових машин на колесах багато. Але ця вага використана на:

розміщення трьох членів екіпажу та семи десантників у зручних умовах;

потужне озброєння, бойовий модуль "Вітрило" з 30-мм гарматою (400 снарядів), 40-мм гранатомет (145 гранат), кулемет калібру 7,62 мм (2000 патронів) та протитанковий ракетний комплекс "Бар’єр" (4 ракети). Такий набір робить український БТР небезпечним навіть для танків, не кажучи вже про легку бронетехніку, яку він може вражати гарматою 30 мм на відстані до 2 км;

бронювання. Наприклад, БТР можна оснастити комплектом навісної броні, що дозволить тримати обстріл у лоб з великокаліберних кулеметів з 30 метрів;

підвищену безпеку роботи розрахунку, яку забезпечує бойовий модуль, що дистанційно керується з корпусу БТРа.

При цьому близько 90% деталей БТР виробляють в Україні;

"Російський ВПК тільки зараз наблизився до того, що видав український ВПК у липні 2012 року. Ось тільки російський БТР-22, який також створювався з урахуванням вивчення БТР-4Е, зараз існує тільки як демонстраційна модель для різних виставок і невідомо чи піде коли -небудь у серію, а от "четвірки" їздять Курською областю", — підсумовує Олександр Коваленко.

"Телеграф" повідомляв раніше, на якій техніці ЗСУ наступають під Курськом. У цих боях беруть участь радянські, українські та НАТОвські зразки.