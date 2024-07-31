"Врятував життя побратиму": водій Oncilla розповів чим крутий цей БТР (відео)

Бронемашина здатна виконувати завдання навіть з пошкодженнями

Українські бронемашини "Дозор" вже не один рік гарно проявляють себе на фронті. Їхній "родич" БТР Oncilla 4x4 польського виробництва також не пасе задніх. Цю машину побудували на основі харківської розробки, проте модернізувавши її.

У бригаді спецпризначення "Азов" є на озброєнні такий броньовик. Він не один раз виручав бійців та проявив себе з кращої сторони. "Снаряд влучив приблизно за 30 метрів від автомобіля, можливо навіть ближче. Осколок влучив у лобове скло пасажира, що врятувало життя моєму товаришу. Ще один осколок влучив у шину, повністю її спустивши. Я встиг проїхати і завершив ротацію, доставляючи людей до зони висадки та підбираючи інших. Я доїхав до безпечної зони на трьох колесах", — розповів боєць 5-го батальйону імені Любарта та водій БТР Oncilla на псевдо "Олюх".

Він зазначив, що БТР Oncilla достатньо невеликий в порівнянні з іншими, тож і менш помітний. Це дуже важливо в районі, де багато дронів і великий броньовик легко помітити.

Повна маса БТР — 8,8 тонни, бойовий екіпаж — 3 людини та 6 осіб десанту. Максимальна швидкість по трасі — 120 км/год, а запас ходу — 750 км. При цьому БТР пристосований до різних поверхонь, розповідає водій. "Вам просто потрібно спустити повітря з шин. Він має кілька режимів для різних рельєфів, таких як грунт, пісок і т. д. Для піску потрібно спустити повітря до 1,9 бар. Це вже є в системі контролю накачування коліс. Дуже добре працює на піску. Були ситуації з дуже вологим ґрунтом, який прилипав до коліс".

Озброєння в Oncilla — кулемет 12,7 мм, з дистанційним вогневим модулем. Це дає можливість стрілку також перебувати в безпеці, а не бути під ураженням.

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