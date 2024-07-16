Німеччина передала Україні ще Marder: на що здатна ця БМП (відео)

БМП на гусеничному ходу створювалась, щоб відповідати характеристиками танку Leopard 1

Минулого тижня Збройні сили України отримали від Німеччини ще десять основних бойових танків Leopard 1A5 і ще двадцять БМП Marder. Серед переданої техніки також машини для розмінування, евакуації пошкоджених танків та мостоукладальник.

Про це пише Merkur. Загалом кількість БМП Marder, поставлених із ФРН в Україну, зросла до 120. В Україні вони стоять зокрема на озброєнні Десантно-штурмових військ.

Бойова машина піхоти Marder 1 розроблена під час холодної війни. Крім 20-міліметрової бортової гармати і кулемета MG3, БМП Marder 1 також має систему запуску димової шашки. У Marder вбудований тепловізор, що дозволяє використовувати автомобіль вдень і вночі, а також за будь-яких погодних умов.

Найімовірніше, Україні передали відновлені БМП Marder версії 1A3. Їхня передача була запланована якраз на 2024. Бойова машина піхоти Marder 1A3, варіант машини, що використовується з 1989 року, Україна ж мала отримати відновлені машини з модернізацією. Наприклад, Marder 1A3 оснащені вбудованими лазерними далекомірами. Загалом БМП розвиває 65 км/ год, а екіпаж складає 3 людини плюс 6 осіб десанту.

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