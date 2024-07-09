Україна отримає нові танки Leopard 2A4: звідки та коли їх передаватимуть (відео)

Передати танки пообіцяли ще на початку весни

Україна незабаром отримає танки Leopard від Іспанії. Йдеться про модель Leopard 2A4, яку після відновлення мають передати ЗСУ. Перша партія в 10 танків вже відремонтована та відновлена. Про намір передати близько 20 танків заявляли в березні.

Згідно з даними порталу Infodefensa, ці десять танків відновлювали три місяці — до цього машини зберігалися з 2012 році на складі та мали незадовільний стан. Танки мають бути в Україні найближчим часом. Ще дев’ять таких танків відновити мають до вересня 2024 року.

Базовий танк Leopard 2 удосконалили до A4, щоб з урахуванням досвіду, отриманого під час Балканського конфлікту та в Афганістані. Головні зміни, у порівнянні з попередньою версією — ефективний захист від мін, саморобних вибухово-запалювальних пристроїв і ручних протитанкових засобів.

Загалом такі танки є не тільки у Німеччини — країни виробника, а й Швейцарії, Іспанії, Данії, Швеції тощо. Танк має не тільки покращений захист, а й систему нічного бачення — тепловізор/підсилювач слабкого освітлення та оптоніку для дня та ночі для розвідки на великих відстанях.

Характеристики Leopard 2A4:

Довжина танка — до 10,97 м,

Ширина — 3,77 м – 4,00 м,

Висота (дах башти) - 2,64 м,

Швидкість — ≤ 70 км/год,

Дальність руху — 450 км,

Озброєння — 120 мм / гладкоствольна гармата L44 / 7,62 мм кулемет.

Раніше "Телеграф" розповідав про затримки з постачанням західного озброєння. Загалом неукомплектованими залишаються 14 бригад.