Украина получит новые танки Leopard 2A4: откуда и когда их будут передавать (видео)

Передать танки пообещали еще в начале весны

Украина в скором времени получит танки Leopard от Испании. Речь идет о модели Leopard 2A4, которую после восстановления передать ВСУ. Первая партия в десять танков уже отремонтирована и восстановлена. О намерении передать около 20 танков заявляли в марте.

Согласно данным портала Infodefensa, эти десять танков восстанавливали три месяца — до этого машины хранились с 2012 года на складе и имели неудовлетворительное состояние. Танки должны быть в Украине в ближайшее время. Еще девять таких танков восстановить должны до сентября 2024 года.

Базовый танк Leopard 2 усовершенствовали до A4 с учетом опыта, полученного во время Балканского конфликта и в Афганистане. Главные изменения, по сравнению с предыдущей версией, — эффективная защита от мин, самодельных взрывно-зажигательных устройств и ручных противотанковых средств.

В общем, такие танки есть не только у Германии — страны производителя, но и Швейцарии, Испании, Дании, Швеции и т.д. Танк имеет не только улучшенную защиту, но и систему ночного видения — тепловизор/усилитель слабого освещения и оптоника для дня и ночи для разведки на больших расстояниях.

Характеристики Leopard 2A4:

Длина танка — до 10,97 м,

Ширина — 3,77 м — 4,00 м,

Высота (крыша башни) – 2,64 м,

Скорость — ≤ 70 км/ч,

Дальность движения — 450 км,

Вооружение — 120 мм/гладкоствольная пушка L44/7,62 мм пулемет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о задержках со снабжением западного вооружения. В общей сложности неукомплектованными остаются 14 бригад.