Стрелковое оружие и не только: Германия пообещала новые поставки Украине, что передадут

Комментировать поставку ракет Taurus Украине немецкий чиновник отказался

Германия пообещала передать Украине новый пакет военной помощи. В него войдут стрелковое оружие, в особенности снайперские винтовки, противотанковые средства и новые комплектующие для артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. Информацию он озвучил журналистам.

"Мы обеспечим это в ближайшее время", — сказал министр.

При этом комментировать поставку ракет Taurus Украине немецкий чиновник отказался: "О Taurus на данный момент всё сказано", — сказал он.

Напомним, что Германия в ближайшее время передаст Украине третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы. С 2025 года также начнется поставка 18 новейших самоходных гаубиц RCH-155. Кроме того, ФРГ профинансирует курсы подготовки для украинских техников.

Стоит отметить, что на днях положительное решение относительно усиления украинской ПВО приняла Италия. Рим намерен передать Украине вторую батарею зенитного комплекса SAMP/T. Этот новейший ЗРК способен эффективно сбивать даже баллистические ракеты.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Берлин предоставил Киеву военную помощь на 30 млрд евро. Кроме того, немцы передали миллиарды на гуманитарную помощь.

Ранее "Телеграф" сообщил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму около 225 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы, которые ВСУ смогут использовать по целям на территории России для защиты Харькова.