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"Это новая страница в истории": в "Азове" прокомментировали снятие запрета на поставку оружия из США

Автор
Инна Дёмина Инна Дёмина
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Боец 12 бригады специального назначения "Азов" Новость обновлена 11 июня 2024, 11:23
Боец 12 бригады специального назначения "Азов"

В бригаде отметили, что приложили много усилий для отрицания российской лжи о подразделении

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" подтвердили, что власти Соединенных Штатов Америки (США) сняли запрет на поставку оружия. Военнослужащие действительно прошли проверку, предусмотренную американским законодательством и "имеют право на получение помощи в сфере безопасности".

Об этом говорится в официальном комментарии "Азова". Он был обнародован в Telegram.

"Сотрудники Посольства США в Украине подтвердили, что 12 бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины прошла проверку, предусмотренную законодательством США, и имеет право на получение помощи от Соединенных Штатов Америки в сфере безопасности", — говорится в сообщении.

В "Азове" отметили, что получение западного оружия и подготовки от США не только повысят боеспособность бойцов бригады, но, что самое главное, будут способствовать сохранению жизней и здоровью личного состава.

"Ложь об "Азове", которую кремлевский режим годами распространял на Западе, сегодня потерпела сокрушительный удар. Это новая страница в истории нашего подразделения. "Азов" становится еще более мощным, еще более профессиональным и еще более опасным для оккупантов", — отметили в бригаде.

Как пишет The Washington Post, отмена запрета на передачу американского вооружения "Азову" была главным приоритетом для украинских чиновников. По их словам, бригада могла быть более эффективной при обороне "Азовстали" в 2022 году, если бы она имела доступ к американскому оборудованию. Кроме того, военнослужащим из "Азова" было запрещено посещать тренировки, организованные военными США.

Справка

12я бригада специального назначения "Азов" (в/ч 3057) — военное формирование Национальной гвардии Украины. Весной 2014 года после начала российско-украинской войны был создан добровольческий батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов". Он патрулировал в Приазовье. В июне с боями освободил Мариуполь. Осенью батальон был переформирован в полк. Он вошел в состав НГУ как отдельный отряд специального назначения "Азов".

В российских СМИ это формирование называли "фашистским" и "нацистским". Эта дезинформация дошла до Запада. Ее транслировали и некоторые американские политики. В августе 2022 года в России "Азов" был признан "террористической организацией". Его деятельность в этой стране запрещена. По российскому законодательству, участники таких организаций могут быть осуждены на срок от 10 лет и до пожизненного заключения.

После полномасштабного вторжения России в Украину "Азов" стал ядром обороны Мариуполя и удерживал комбинат "Азовсталь", который стал символом устойчивости украинских военных. По состоянию на 24 февраля 2024 г., по данным Ассоциации семей защитников "Азовстали", в плену оставалось около 900 военнослужащих "Азова". Часть пленных бойцов в РФ уже осудили по фейковым обвинениям в якобы совершении преступлений против гражданского населения.

Ранее "Телеграф" сообщил, что на фронте погиб Назарий Гринцевич с позывным "Гринком", который известен как самый молодой защитник "Азовстали".

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