"Обещал отрезанное ухо азовца": в Украине был уничтожен видный российский боевик (фото)

Z-паблики подтверждают смерть оккупанта

В Украине был уничтожен известный российский боевик. Есть несколько версий того, как это произошло.

Об этом сообщил глава информационного отдела "Правого сектора" Борислав Береза, ссылаясь многочисленные посты в z-пабликах. Речь идет о террористе Вячеславе "Выходном" Субботине. Он был начальником разведки воинского формирования "Эспаньола" (изначально существовало как объединение пророссийских ультрас и подчинялось боевикам формирования "ДНР". Однако сейчас перешло в состав так называемой ЧВК "Редут").

Как отмечает Береза, Субботин до своей смерти обещал привезти с фронта "отрезанное ухо азовца".

По одной из версий, которую распространяют в сети, боевик был ликвидирован когда он был "на задании с оружием в руках". Однако существует еще одна, более бесславная версия, ликвидации преступника.

Как пишет журналист Денис Казанский, это могла быть самоликвидация — по пьяни разбился на машине под Мариуполем.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Бердянске ликвидировали коллаборанта, который один из первых пошел на сотрудничество с россиянами.