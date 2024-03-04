"Обіцяв відрізане вухо азовця": в Україні було знищено видного російського бойовика (фото)

Z-пабліки підтверджують смерть оккупанта

В Україні було знищено відомого російського бойовика. Є кілька версій, як це сталося.

Про це повідомив голова інформаційного відділу "Правого сектору" Борислав Береза, посилаючись на численні пости в z-пабликах. Йдеться про терориста В’ячеслава "Вихідного" Суботіна. Він був начальником розвідки військового формування "Еспаньола" (спочатку існувало як об’єднання проросійських ультрас і підкорялося бойовикам формування "ДНР". Однак зараз перейшло до складу так званої ПВК "Редут").

Як зазначає Береза, Суботін до своєї смерті обіцяв привезти з фронту "відрізане вухо азовця".

За однією з версій, яку розповсюджують у мережі, бойовика було ліквідовано, коли він був "на завданні зі зброєю в руках". Однак існує ще одна, більш безславна версія, ліквідація злочинця.

Як пише журналіст Денис Казанський, це могла бути самоліквідація — п’яний розбився на машині під Маріуполем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Бердянську ліквідували колаборанта, який один із перших пішов на співпрацю з росіянами.