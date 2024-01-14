Влучно поцілили по аеродрому: ЗСУ ліквідували у Криму російського командира

У Криму народився — там і помер

У ніч на суботу, 6 січня, українській бійці завдали удару по аеродрому "Саки" у тимчасово окупованому Криму. Унаслідок удару було вбито командира 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку Олександра Чорнобривого.

Про це повідомляють росЗМІ. Заважимо, що тоді українські Сили оборони завдали удару по важливому обʼєкту окупантів саме скальпельно-штормовою зброєю (SCALP / Storm Shadow).

Моніторингові телеграм-канали пишуть, що також, окрім Чорнобривого, внаслідок удару загинуло ще троє російських військових.

Що відомо про російського командира

Олександр Чорнобривий, 1985 року народження, здобув освіту у Краснодарському вищому воєнному авіаційному училищі льотчиків. Він був уродженцем Криму, але після закінчення навчання у 2007 році він отримав російське громадянство. Потім його відправили у Чорноморський флот. Спершу він був пілотом Су-24, а потім перейшов на Су-30СМ. Чорнобривий входив у склад льотчиків штурмової ескадрильї Сакського окремого штурмового авіаполку.

У 2018 році його внесли у базу "Миротворець".

Раніше "Телеграф" писав, що Україна може перейти в наступ після отримання літаків F-16. Це може статися найближчими місяцями. Ймовірним напрямком наступальних дій може стати Крим.