Україна готується до нового контрнаступу? ЗМІ назвали можливий напрямок і умову

Він може початись з проблемного для росіян напрямку

Україна може перейти в наступ після отримання літаків F-16. Це може статися найближчими місяцями.

Про це пише німецьке видання Welt. Зазначається, що Україна має отримати F-16 від Норвегії.

Видання нагадало, що українські війська утримують плацдарм на лівому березі біля Кринок Херсонської області. Звідти до тимчасово окупованого Криму лише близько 60 кілометрів.

Журналісти також підкреслили, що для росіян Крим залишається однією з найпроблемніших зон. Зазначається, що Україні нещодавно знову вдалося завдати успішних ударів по російській базі ВПС. Також ЗСУ активно знищують там ППО та радіолокаційні станції.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, Збройні сили України можуть отримати першу партію винищувачів F-16 значно раніше, ніж раніше вважалося.