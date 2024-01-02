"Атаки у стилі Жукова" не увінчалася успіхом: на Заході розповіли про невдачі росіян на Херсонщині

Жодна атака росіян не увінчалася успіхом, а призвела лише до великих втрат

Українські військові утримують плацдарм на лівому березі Дніпра у районі Кринок. Водночас росіяни марно протягом 10 тижнів намагаються вибити звідти ЗСУ, часом застосовуючи "маневри Жукова".

Американський військовий журналіст Девід Акс написав статтю для Fobres про битву під Кринками. Попри те, що західні ЗМІ називали це "місією самогубців", гинуть у боях та на мінних полях у великих кількостях саме російські солдати.

Девід Акс називає зусилля українських морпіхів "неймовірними". Попри те, що їхня чисельність серйозно поступається росіянам, ЗСУ змогли досягти локальної переваги в артилерії та БПЛА. Робота російських дронів блокується за допомогою радіоперешкод, а потім запускаються українські безпілотники, які починають полювання за російськими гаубицями та ракетними установками.

"Російські атаки продовжують завдавати важких ударів по Кринках. Одна з них фактично досягла прориву через ліс, дозволивши закріпитися в місті. Але українська артилерія підірвала руїни будинків, які зайняли росіяни. І Україна відновила всі свої оборонні рубежі", — написав аналітик Дональд Хілл 1 січня.

Акс навів приклад однієї з недавніх атак росіян у Кринках, яку навіть російський блогер назвав жахливою. Імовірно, саме про неї й говорив аналітик Хілл.

Російський блогер писав, що росіяни обрали сприятливі погодні умови та отримали наказ знищити ЗСУ "зухвалим маневром Жукова", як 80 років тому. Саме цей російський генерал наказував своїм солдатам розмінувати німецькі мінні поля ціною власних життів. За словами Хілла, українські воїни зміцнюють мінні поля в районі Кринок уночі.

"Українські безпілотники вночі мінують дороги та виводять з ладу вантажівки та легкові автомобілі. Вранці, до того, як транспорт вдається відремонтувати, безпілотники добивають їх (росіян — ред.), скидаючи боєприпаси", — зауважив аналітик.

У результаті, за словами російського блогера, "атаки в стилі Жукова" закінчилися тим, що 104 десантно-штурмова дивізія зазнала серйозних втрат і "втратила унікальних фахівців". Але жодного успіху ворог не мав.

"З кожним невдалим штурмом російські втрати накопичуються, сприяючи більшій перевазі України в тому, що перетворюється на тривалу війну на виснаження. З 14 жовтня росіяни втратили 143 одиниці важкої техніки навколо Кринок. Українці втратили 25", — зауважує Акс.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в районі Кринок "цвинтар російської техніки". ЗСУ регулярно знищують ворога на лівому березі Дніпра.