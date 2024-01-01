ISW: ЗСУ просунулися на Куп'янському напрямку (мапа)

На інших ділянках фронту ЗСУ тримають оборону

Українські війська 31 грудня 2023 року просунулися на південний схід від Куп’янська. А на інших ділянках фронту тривали позиційні бої.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), ЗСУ продовжили позиційні бойові дії з російськими військами вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Зазначається, що позиційні бої тривали на північний схід від Куп’янська біля Синьківки, на південний захід від Сватового біля Макіївки та на південний захід від Кремінної біля Діброви та району Серебрянського лісу.

За даними ISW, 31 грудня російські та українські війська продовжили позиційні бойові дії поблизу Бахмута, проте на цій ділянці лінія фронту не змінилася. Позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Також повідомляється, що 31 грудня російські та українські війська продовжили бойові дії поблизу Авдіївки, але на цій ділянці лінія фронту не змінилася. Російські та українські війська продовжували позиційні бойові дії на північний захід від Авдіївки в районі Степового та Авдіївського коксохімічного заводу та на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського, Невельського та Сіверного.

ISW повідомляє, що 31 грудня російські війська продовжували наземні атаки на захід і південний захід від Донецька, але на цій ділянці лінії фронту не змінилося. Російські війська продовжували позиційні бойові дії поблизу Мар’їнки, Красногорівки та Георгіївки (обидві на захід від Донецька), а також Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Також зазначається, що 31 грудня російські війська здійснили відносно більше наземних ударів у районі кордону Донецько-Запорізької області, ніж у попередні дні, але підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Українські та російські джерела повідомляли про позиційні бойові дії поблизу Урожайного (на південь від Великої Новосілки) та Приютного (на південний захід від Великої Новосілки).

За даними аналітиків, російські війська продовжували спроби відвоювати раніше втрачені позиції на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Російські та українські джерела повідомляли про позиційні бойові дії поблизу Роботиного, на захід від Вербового (на схід від Роботиного) та на схід від Копані (на північний захід від Роботиного).

ISW повідомляє, що 31 грудня на східному (лівому) березі Херсонської області тривали позиційні бойові дії, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. За даними аналітиків, українські війська безуспішно наступали на Пойму (на північний схід від Олешків), а російські війська безуспішно контратакували в районі Кринок.

Нагадаємо, новорічну ніч росіяни атакували Україну "Шахедами". У Львові уламки ворожого безпілотника влучили у цивільний об’єкт, також спалахнув дах гуртожитку у Львівській області та виникла пожежа у музеї головного командира УПА Романа Шухевича.