ISW: ВСУ продвинулись на Купянском направлении (карта)

На других участках фронта ВСУ держат оборону

Украинские войска 31 декабря 2023 года продвинулись к юго-востоку от Купянска. А на других участках фронта продолжались позиционные бои.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), ВСУ продолжили позиционные боевые действия с российскими войсками вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Отмечается, что позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска возле Синьковки, юго-западнее Сватового возле Макеевки и юго-западнее Кременной возле Дибровы и района Серебрянского леса.

По данным ISW, 31 декабря российские и украинские войска продолжили позиционные боевые действия вблизи Бахмута, однако на этом участке линия фронта не изменилась. Позиционные бои продолжались северо-западнее Бахмута в районе Богдановки и юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Также сообщается, что 31 декабря российские и украинские войска продолжили боевые действия вблизи Авдеевки, но на этом участке линия фронта не изменилась. Российские и украинские войска продолжали позиционные боевые действия северо-западнее Авдеевки в районе Степного и Авдеевского коксохимического завода и юго-западнее Авдеевки в районе Первомайского, Невельского и Северного.

ISW сообщает, что 31 декабря российские войска продолжали наземные атаки западнее и юго-западнее Донецка, но на этом участке линии фронта не изменилось. Российские войска продолжали позиционные боевые действия вблизи Марьинки, Красногоровки и Георгиевки (обе западнее Донецка), а также Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

Также отмечается, что 31 декабря российские войска нанесли относительно больше наземных ударов в районе границы Донецко-Запорожской области, чем в предыдущие дни, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Украинские и российские источники сообщали о позиционных боевых действиях вблизи Урожайного (южнее Великой Новоселки) и Приютного (юго-западнее Великой Новоселки).

По данным аналитиков, российские войска продолжали попытки отвоевать ранее утраченные позиции на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Российские и украинские источники сообщали о позиционных боевых действиях вблизи Роботино, к западу от Вербового (восточнее Роботино) и к востоку от Копани (к северо-западу от Роботино).

ISW сообщает, что 31 декабря на восточном (левом) берегу Херсонской области продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. По данным аналитиков, украинские войска безуспешно наступали на Пойму (к северо-востоку от Олешков), а российские войска безуспешно контратаковали в районе Крынок.

Напомним, новогоднюю ночь россияне атаковали Украину "Шахедами". Во Львове обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект, также загорелась крыша общежития во Львовской области и пожар в музее главного командира УПА Романа Шухевича.