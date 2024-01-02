"Атаки в стиле Жукова" не увенчалась успехом: на Западе рассказали о неудачах россиян на Херсонщине

Ни одна атака россиян не увенчалась успехом, а привела только к большим потерям

Украинские военные удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в районе Крынок. В то же время россияне безуспешно на протяжении 10 недель пытаются выбить оттуда ВСУ, порой применяя "маневры Жукова".

Американский военный журналист Дэвид Акс написал статью для Fobres о битве под Крынками. Несмотря на то, что западные СМИ называли это "миссией самоубийц", гибнут в боях и на минных полях в больших количествах именно российские солдаты.

Дэвид Акс называет усилия украинских морпехов "невероятными". Несмотря на то, что их численность серьезно уступает россиянам, ВСУ смогли достичь локального превосходства в артиллерии и БПЛА. Работа российских дронов блокируется при помощи радиопомех, а затем запускаются украинские беспилотники, которые начинают охоту за российскими гаубицами и ракетными установками.

"Российские атаки продолжают наносить тяжелые удары по Крынкам. Одна из них фактически добилась прорыва через лес, позволив закрепиться в городе. Но украинская артиллерия подорвала развалины домов, которые заняли россияне. И Украина восстановила все свои оборонительные рубежи", – написал аналитик Дональд Хилл 1 января.

Акс привел в пример одну из недавних атак россиян в Крынках, которую даже российский блогер назвал ужасной. Вероятно, именно о ней и говорил аналитик Хилл.

Российский блогер писал, что россияне выбрали благополучные погодные условия и получили приказ уничтожить ВСУ "дерзким маневром Жукова", как 80 лет назад. Именно этот российский генерал приказывал своим солдата разминировать немецкие минные поля ценой собственных жизней. По словам Хилла, украинские воины укрепляют минные поля в районе Крынок по ночам.

"Украинские беспилотники ночью минуют дороги и выводят из строя грузовики и легковые автомобили. Утром, до того, как транспорт удается отремонтировать, беспилотники добивают их (россиян — ред.), сбрасывая боеприпасы", – заметил аналитик.

В итоге, по словам российского блогера, "атаки в стиле Жукова" закончились тем, что 104-я десантно-штурмовая дивизия понесла серьезные потери и "потеряла уникальных специалистов". Но никакого успеха враг не имел.

"С каждым неудачным штурмом российские потери накапливаются, способствуя большему преимуществу Украины в том, что превращается в длительную войну в истощение. С 14 октября россияне потеряли 143 единицы тяжелой техники вокруг Крынок. Украинцы потеряли 25", – замечает Акс.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в районе Крынок "кладбище российской техники". ВСУ регулярно уничтожают врага на левом берегу Днепра.