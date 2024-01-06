Мінус склад БК та РЛС: українська розвідка показала наслідки ударів по Криму 4 січня

Ворог зазнав серйозних втрат після комплексної спецоперації на півострові

Російська армія після вибухів у Криму 4 січня 2024 року втратила кілька радіолокаційних станцій (РЛС) у Саках та склад боєкомплектів (БК) біля Гришиного. Це підтверджують дані космічної розвідки.

Інформація про інші втрати ворога після атаки 4 січня ще уточнюється. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє в Телеграмі.

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"Цілями атаки, проведеної воїнами ГУР МО України та Повітряних сил ЗСУ спільно із силами сектору оборони держави, стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине. Дані космічної розвідки підтверджують успішне вогневе ураження складу БК російських загарбників у Гришиному", — йдеться у публікації.

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Нагадаємо, що у четвер пролунали вибухи на території тимчасово окупованого півострова. Повітряні сили України за допомогою авіації вдарили по аеродрому Саки, який знаходиться на заході Криму.

Аеродром Саки на карті Криму

Після цього обстрілу в Інтернеті поширилися чутки про загибель начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Нібито він був у знищеному командному пункті. Ці чутки прокоментував Кирило Буданов, голова ГУР України.

Раніше "Телеграф" писав про десятки вибухів біля Севастополя та Євпаторії, які пролунали в ніч із 5 на 6 січня 2024 року. За попередніми даними, знову били по аеродрому Саки.