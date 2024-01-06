Мінус склад БК та РЛС: українська розвідка показала наслідки ударів по Криму 4 січня
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Ворог зазнав серйозних втрат після комплексної спецоперації на півострові
Російська армія після вибухів у Криму 4 січня 2024 року втратила кілька радіолокаційних станцій (РЛС) у Саках та склад боєкомплектів (БК) біля Гришиного. Це підтверджують дані космічної розвідки.
Інформація про інші втрати ворога після атаки 4 січня ще уточнюється. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє в Телеграмі.
"Цілями атаки, проведеної воїнами ГУР МО України та Повітряних сил ЗСУ спільно із силами сектору оборони держави, стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине. Дані космічної розвідки підтверджують успішне вогневе ураження складу БК російських загарбників у Гришиному", — йдеться у публікації.
Нагадаємо, що у четвер пролунали вибухи на території тимчасово окупованого півострова. Повітряні сили України за допомогою авіації вдарили по аеродрому Саки, який знаходиться на заході Криму.
Після цього обстрілу в Інтернеті поширилися чутки про загибель начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Нібито він був у знищеному командному пункті. Ці чутки прокоментував Кирило Буданов, голова ГУР України.
Раніше "Телеграф" писав про десятки вибухів біля Севастополя та Євпаторії, які пролунали в ніч із 5 на 6 січня 2024 року. За попередніми даними, знову били по аеродрому Саки.