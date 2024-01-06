Укр

Минус склад БК и РЛС: украинская разведка показала последствия ударов по Крыму 4 января

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Разведчики отчитались о работе Новость обновлена 06 января 2024, 17:53
Разведчики отчитались о работе. Фото ГУР МО

Враг понес серьезные потери после комплексной спецоперации на полуострове

Российская армия после взрывов в Крыму 4 января 2024 года потеряла несколько радиолокационных станций (РЛС) в Саках и склад боекомплектов (БК) возле Гришино. Это подтверждают данные космической разведки.

Информация о других потерях врага после атаки 4 января еще уточняется. Об этом Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщает в Телеграме.

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"Целями атаки, проведенной воинами ГУР МО Украины и Воздушных сил ВСУ совместно с силами сектора обороны государства, стали российские позиции РЛС на аэродроме в Саках и состав боеприпасов вблизи населенного пункта Гришино. Данные космической разведки подтверждают успешное огневое поражение состава БК российских захватчиков в Гришино", — говорится в публикации.

Карта поражения военных объектов РФ в Крыму
ГУР Украины поделилось результатами работы в Крыму 4 января

Напомним, что в четверг прозвучали взрывы на территории временно оккупированном полуострове. Воздушные силы Украины с помощью авиации ударили по аэродрому Саки, который находится на западе Крыма.

Полуостров Крым, аэродром Саки
Аэродром Саки на карте Крыма

После этого обстрела в Интернете распространились слухи о гибели начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Якобы он находился в уничтоженном командном пункте. Эти слухи прокомментировал Кирилл Буданов, глава ГУР Украины.

Ранее "Телеграф" писал о десятках взрывов возле Севастополя и Евпатории, которые прозвучали в ночь с 5 на 6 января 2024 года. По предварительным данным, снова били по аэродрому Саки.

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#Крым #Обстрелы #ГУР