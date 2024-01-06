В Крыму снова масштабные взрывы: что попало под удары украинских военных

Возле Севастополя и Евпатории насчитали десятки взрывов

Во временно оккупированном россиянами Крыму в ночь с 5 на 6 января в очередной раз раздавались мощные взрывы. Предварительно под удар попал военный аэродром российских террористов "Саки", который находится в Новофедоровке возле Севастополя.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Крымский ветер". На аэродроме, по данным канала, размещен 43-й истребительный авиаполк российских террористов.

"43-й истребительный авиационный полк служит основой авиационной группировки, поддерживающей российские войска на юге Украины. На вооружении — бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30", — говорится в сообщении.

Кроме того, под удар попал военный аэродром близ Евпатории – там слышали по меньшей мере пять взрывов. В селе Михайловка у аэродрома обломки упали на частный дом, он сгорел.

Российское министерство обороны тем временем уже традиционно соврало, что российское ПВО якобы перехватило и уничтожило "четыре управляемые авиационные ракеты". Никаких доказательств перехвата не было, да и взрывов было слышно гораздо больше, чем заявили российские оккупанты.

Ранее "Телеграф" писал, что во время атаки на временно оккупированный Крым 4 января была повреждена воинская часть ПВО недалеко от Евпатории. Утверждается, что удар на полуострове якобы корректировал самолет НАТО.

В сети появилась информация якобы начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов погиб в результате ударов по военным объектам в Крыму. Якобы он находился в командном пункте, который был атакован 4 января.