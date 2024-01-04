Украинские ракеты прилетели? В Севастополе и Евпатории гремят мощные взрывы (фото, видео)

Движение по Крымскому мосту было остановлено

В четверг, 4 января, во временно оккупированном Крым снова прозвучали взрывы. Их слышали в Севастополе и Евпатории.

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", местные жители слышали звук пролетающей ракету перед взрывом в Евпатории. Также отмечается, что возле радара в городе поднялись клубы дыма, а после этого туда помчались скорые.

Стоит отметить, что в соцсетях определили место вероятного взрыва в Евпатории. Там находятся российские радиолокационные станции.

РЛС на карте

В то же время "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российская ПВО "отражает атаку ВСУ". По его словам, было якобы сбито 10 украинских авиационных управляемых ракет.

Он также сообщил, что в Севастополе на улице Глухова в дом попал осколок, предварительно есть один пострадавший. Также, по словам Развожаева, часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот.

Местные жители обнародовали в соцсети фото на которых виден дым после взрыва. Также на кадрах зафиксирована работа ПВО в Севастополе.

Всего в Севастополе слышали около 10 взрывов. Как утверждается, после взрывов возник пожар в районе мыса Фиолент или высот Кая-Баш под Балаклавой.

Также сообщается, что якобы была сбита одна украинская ракета, а вторая якобы попала в воинскую часть (командный пункт связи) в Юхариной балке в Севастополе. По данным местных жителей, сейчас туда направились машины скорой помощи и пожарные.

Напомним, ночью 4 января в России сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Разведка обнародовала видео с горящим самолетом.