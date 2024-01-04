"Нам ждуны не нужны": у россиян "подгорает" из-за предоставления гражданства РФ крымчанам

Указ Путина — яблоко раздора в РФ

В России планируют предоставлять гражданство родившимся и проживавшим в Крыму до его аннексии 18 марта 2014 года. Однако речь идет не столько о получении самого гражданства, сколько о праве обратиться за ним.

Соответствующий указ российского диктатора Владимира Путина распространяют российские СМИ в сети. Эта новость вызвала шквал негодования у россиян.

Заметим, что речь идет о тех крымчанах, которые не обратились за российским паспортом после захвата полуострова. Впоследствии они были лишены права на получение гражданства РФ, а сейчас Путин "подарил" им право на обращение за ним.

Россияне не оценили такой "подарок"

Граждане РФ на данную новость отреагировали волной негатива и хейта. С одной стороны, возник вопрос, а почему этого права не было в течение 9 лет аннексии, а сейчас, когда из Украины раздаются заявления о возвращении Крыма, об этом упомянули.

А с другой стороны, россиян возмущает, почему это украинцы должны становиться гражданами РФ сейчас, если не сделали этого раньше. Мол, "национальный фонд" пополнится ждунами, которые будут устраивать диверсии.

Среди комментаторов есть и те, кто не понимает выгоды гражданства РФ для украинцев в Крыму.

Ранее "Телеграф" писал, что во временно оккупированном Донецке продолжается паспортизация уже более 5 лет. Однако в последнее время она становится более радикальной.