"Нам ждуни не потрібні": у росіян "підгорає" через надання громадянства РФ кримчанам

Указ Путіна — яблуко розбрату у РФ

У Росії планують надавати громадянство тим, хто народився і проживав у Криму до його анексії 18 березня 2014 року. Проте йдеться не стільки про отримання самого громадянства, а скільки про право звернутись за ним.

Відповідний указ російського диктатора Володимира Путіна поширюють росЗМІ у мережі. Ця новина викликала шквал обурення у росіян.

Зауважимо, що йдеться про тих кримчан, які не звернулися по російський паспорт після захоплення півострова. Згодом їх позбавили права на отримання громадянства РФ, а зараз Путін "подарував" їм право на звернення за ним.

Росіяни не оцінили такий "подарунок"

Громадяни РФ на цю новину відреагували хвилею негативу та хейту. З одного боку виникло питання, а чому цього права не було протягом 9 років анексії, а зараз, коли з України лунають заяви про повернення Криму, про це згадали.

А з іншого боку — росіян обурює, чому це українці мають ставати громадянами РФ зараз, якщо не зробили цього раніше. Мовляв, "національний фонд" поповниться ждунами, які влаштовуватимуть диверсії.

Серед коментаторів є й ті, хто не розуміють користі громадянства РФ для українців у Криму.

Раніше "Телеграф" писав, що у тимчасово окупованому Донецьку триває примусова паспортизація вже понад 5 років. Проте останнім часом вона стає більш радикальною.