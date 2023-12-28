Ночь была тревожной: Крым атаковали дроны, перекрывали Керченский мост

В минобороны РФ заявили о работе ПВО

В ночь на четверг, 28 декабря, оккупированный Крым был атакован беспилотниками. Первые два взрыва прогремели в районе Красноперекопска в 1:02.

Вскоре, около 1:04, произошли еще два взрыва. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

В минобороны России заявили о якобы сбитии двух дронов, уточнив, что беспилотники были самолетного типа. Там обвинили в атаке по объектам "на территории Российской Федерации" Украину.

В российском ведомстве не уточнили, где именно велась работа ПВО по противодействию дронам. Не сообщили там о последствиях происшествия.

В то же время, в 0:35 оккупанты перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту. В 0:53 движение возобновилось.

Стоит отметить, что атаки на территорию оккупированного Крыма, который Россия практически превратила в свою военную базу, происходят регулярно. Так, на днях там был нанесен результативный удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск", вместе с ним пострадал и еще один российский корабль.

Также "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 20 декабря были слышны взрывы со стороны Перевального, где дислоцируется 126 бригада береговой обороны ЧФ. В 04:08 был взрыв в районе Евпатории. В 05:03 было 4 взрыва в районе Красноперекопска.