Ніч була тривожною: Крим атакували дрони, перекривали Керченський міст

У міноборони РФ заявили про роботу ППО

У ніч проти четверга, 28 грудня, окупований Крим був атакований безпілотниками. Перші два вибухи пролунали в районі Красноперекопська о 1:02.

Незабаром, близько 1:04, сталося ще два вибухи. Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер".

У міноборони Росії заявили про нібито збиття двох дронів, уточнивши, що безпілотники були літакового типу. Там звинуватили в атаці щодо об’єктів "на території Російської Федерації" Україну.

У російському відомстві не уточнили, де саме велася робота ППО з протидії дронам. Не повідомили там й про наслідки події.

Водночас о 0:35 окупанти перекрили рух автотранспорту Кримським мостом. О 0:53 рух відновився.

Варто зазначити, що атаки на територію окупованого Криму, який Росія практично перетворила на свою військову базу, відбуваються регулярно. Так, днями там було завдано результативного удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ", разом із ним постраждав і ще один російський корабель.

Також "Телеграф" розповідав, що в ніч проти 20 грудня було чути вибухи з боку Перевального, де дислокується 126 бригада берегової оборони ЧФ. О 04:08 був вибух у районі Євпаторії. О 05:03 було 4 вибухи в районі Красноперекопська.