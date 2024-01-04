"Привет оккупантам в Крыму": в ВСУ подтвердили прилет по командному пункту россиян

Оккупационные власти заявляют, что атака на полуостров якобы была наиболее массированной за последнее время

Во время сегодняшней атаки на временно оккупированный Крым была повреждена воинская часть ПВО неподалеку Евпатории. Утверждается, что удар по полуострову якобы корректировал самолет НАТО.

Информацию о попадании подтвердили в ВСУ. Очевидцы сообщают, что в сторону воинской части безостановочно едут скоры помощи.

"Сегодня около 15:00 ВСУ ударили по командному пункту соединения российских оккупационных войск возле Севастополя", — сообщает Стратком ВСУ.

В ГУР МО Украины также прокомментировали взрывы в Крыму. В ведомстве лаконично сообщили, что работа продолжается и подробности сейчас разглашать нельзя.

"Это, можно сказать, происходит в онлайн-режиме. Речь о том, что украинские Силы обороны продолжают работу. А когда будет возможность обнародовать результаты и поделиться ими, это обязательно будет сделано", — заявил в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук напомнил оккупантам, как они радовались якобы уничтожению "бункера с заместителем Главнокомандующего Валерия Залужного и еще девятью генералами ВСУ". Он заявил, что ждет такого же отчета о поражении собственных военных целей и опубликовал видео работы российской ПВО.

"2-го января министерство лжи РФ отчиталось о поражении российскими ракетами "бункера с заместителем Главнокомандующего Валерия Залужного и еще девятью генералами ВСУ". Привет оккупантам в Крыму! Жду от вражеской пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории 4 января и еще раз спасибо пилотам Воздушных Сил и всем, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу", — написал Олещук.

На видео, которое он опубликовал видно, что российская ПВО сбила одну цель в воздухе, но вторая ракета прилетела в цель.

По информации мониторинговой группы "Крымский ветер" под обстрел попала воинская часть, в которой базировались силы ПВО. Она расположена возле села Уютное Сакского района. После этого оккупанты на полуострове включили мощную систему РЭБ в районе аннексированного Севастополя из-за чего начались сбои с GPS и другой навигацией.

Также "Крымский ветер" утверждает, что атаку Сил обороны Украины по Крыму якобы корректировал американский Boeing P-8A Poseidon.

"По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, в воздушном пространстве у побережья Румынии продолжает разведку американский самолет Boeing P-8A Poseidon. Он взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии", — пишет мониторинговая группа.

В то же время так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев ничего не сообщил о попадании по военным. Он заявил, что якобы российская ПВО отразила "самую массированную за последнее время" атаку на Севастополь. В его сводке сказано, что обломки сбитых ракет упали на жилые дома или рядом с ними, есть пострадавший.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина не могла обстреливать Белгород — ракеты попросту б не долетели. Эксперт рассказал, кто может стоять за атаками на российский город.