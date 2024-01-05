Росіяни готують великий наступ на Харківщині? В ГУР та ЗСУ пояснили, що відбувається

Матеріал, написаний західним виданням, прокоментували українські військові

В Україні прокоментували статтю The Telegraph про відновлення російського наступу поблизу Харкова. В Головному управлінні розвідки, в ЗСУ та очільник Харківської ОВА не підтверджують цю інформацію.

За словами представника ГУР Андрія Черняка в коментарі РБК-Україна, у розвідці не підтверджують дані джерел The Telegraph про підготовку наступу росіян. Втім, додали, що певне накопичення сил агресор все ж здійснює.

"ГУР фіксує певне накопичення сил та засобів ворога на Купʼянському напрямку. Це потенційно може свідчити про те, що окупанти мають намір активізувати наступальні дії саме на цій ділянці фронту. Водночас ми не можемо говорити, що росіяни готують цей наступ саме на 15 січня", — сказав Черняк.

Разом з тим представник української воєнної розвідки додає, що усі спроби окупаційних військ реалізувати якісь операції стратегічного чи оперативного рівня досі не мали успіхів.

В ЗСУ також прокоментували

Коментуючи статтю The Telegraph, начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо сказав в коментарі LIGA.net, що це "маячня". За його словами, в публікації немає нічого нового, а журналісти "все перекрутили". Він також звернув увагу, що у своїй статті The Telegraph посилається "на якісь незрозумілі підрозділи військової розвідки", а загалом матеріал "не вартий уваги".

Що каже місцева влада Харківщини

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, під час брифінгу прокоментував матеріал The Telegraph. Він сказав, що на різних напрямках фронту на Харківщині не фіксують скупчення російських військ.

"Скупчення військ ми наразі не спостерігаємо, не фіксуємо. Всі лінії кордону — ситуація у нас не змінилася, але ми моніторимо все в режимі онлайн, наші військові вживають всіх необхідних заходів, щоб бути готовим до будь-яких розвитків подій", — заявив Синєгубов.

Він каже, аби говорити про якісь наміри ворога здійснити наступ треба спочатку зафіксувати концентрацію його сил на тому чи іншому напрямку. Чого, за його словами, наразі немає.

"Об'єктивних причин казати, що ворог найближчим часом буде здійснювати певні штурмові дії на Півночі немає. Однак ця ситуація може змінитися щохвилини", — уточнив Синєгубов.

Водночас керівник ОВА розповів, що Росія не відмовилася від планів щодо подальшої окупації територій Харківської області. Тому треба бути готовими. Та додає, що також треба бути готовими до можливих нових ударів по ворога по критичній та енергетичній інфраструктурі.

Раніше "Телеграф" писав, що голова Харківської ОВА назвав головну ціль росіян на Харківщині. За його словами, окупанти хочуть повторно захопити Куп'янськ-Вузловий.