Россияне готовят большое наступление на Харьковщине? В ГУР и ВСУ объяснили, что происходит

Материал, написанный западным изданием, прокомментировали украинские военные

В Украине прокомментировали статью The Telegraph о возобновлении российского наступления вблизи Харькова. В Главном управлении разведки, в ВСУ и руководитель Харьковской ОВ не подтверждают эту информацию.

По словам представителя ГУР Андрея Черняка в комментарии РБК-Украина, в разведке не подтверждают данные источников The Telegraph о подготовке наступления россиян. Впрочем, добавили, что определенное накопление сил агрессор все же производит.

"ГУР фиксирует определенное накопление сил и средств врага на Купянском направлении. Это потенциально может свидетельствовать о том, что оккупанты намерены активизировать наступательные действия именно на этом участке фронта. В то же время мы не можем говорить, что россияне готовят это наступление именно на 15 января", — сказал Черняк.

Вместе с тем представитель украинской военной разведки добавляет, что все попытки оккупационных войск реализовать какие-либо операции стратегического или оперативного уровня до сих пор не имели успехов.

В ВСУ также прокомментировали

Комментируя статью The Telegraph, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сказал в комментарии LIGA.net, что это "бред". По его словам, в публикации нет ничего нового, а журналисты "все перекрутили". Он также обратил внимание, что в своей статье The Telegraph ссылается "на какие-то непонятные подразделения военной разведки", а в целом материал "не стоит внимания".

Что говорят местные власти Харьковщины

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время брифинга прокомментировал материал The Telegraph. Он сказал, что на разных направлениях фронта в Харьковской области не фиксируют скопления российских войск.

"Скопление войск мы пока не наблюдаем, не фиксируем. Все линии границы — ситуация у нас не изменилась, но мы мониторим все в режиме онлайн, наши военные принимают все необходимые меры, чтобы быть готовым к любым развитию событий", — заявил Синегубов. .

Он говорит, чтобы говорить о намерениях врага осуществить наступление надо сначала зафиксировать концентрацию его сил на том или ином направлении. Чего, по его словам, пока нет.

"Объективных причин говорить, что враг в ближайшее время будет совершать определенные штурмовые действия на Севере нет. Однако эта ситуация может измениться ежеминутно", — уточнил Синегубов.

В то же время руководитель ОВА рассказал, что Россия не отказалась от планов по дальнейшей оккупации территорий Харьковской области. Поэтому нужно быть готовым. И добавляет, что также нужно быть готовыми к возможным новым ударам по врагу по критической и энергетической инфраструктуре.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Харьковской ОВ назвал главную цель россиян на Харьковщине. По его словам, оккупанты хотят повторно захватить Купянск-Узловой.