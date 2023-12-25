"Идут и идут на штурмы": глава ОВА назвал главную цель россиян на Харьковщине

"Русская мясорубка" работает еще интенсивнее

Оккупанты не унимают свои "мясные штурмы", и больше сил сосредотачивают на Купянском направлении. Там за минувшие сутки, 24 декабря, была отбита 21 атака врага.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отмечает, что главной целью российских оккупантов в Харьковской области сейчас является повторный захват Купянска-Узлового. Об этом он сообщил в интервью "Укринформу".

По его словам, в последние шесть месяцев наблюдаются активные штурмовые боевые действия врага. Кроме упомянутого поселка, армия РФ еще пытается наступать у Ивановки и Петропавловки.

"В Харьковской области для врага это сейчас – основная цель, поскольку, например, захват Синьковки позволит продвигаться дальше и создать предпосылки для блокирования Купянска", — сказал Синегубов.

Купянск-Узловой на карте

По его словам, главная цель — большой железнодорожный узел "Купянск-Узловой". Но чтобы до него добраться врагу, нужно захватить часть города Купянск. Глава ОВА отметил, что планы оккупанта понимает и военная администрация, и ВСУ, поэтому вместе адекватно реагируют.

Синегуб сообщает, что штурмовые отряды российских захватчиков формируются из разных подразделений.

"Это и так называемые "Шторм-Z", и бывшие "вагнеровцы", и кадровые военнослужащие. Свою живую силу они бросают на "мясо", не считаются с потерями абсолютно. Нет никакой у них стратегии — идут и идут на штурмы", – сказал начальник ОВА.

По его оценке, у войск РФ достаточно оружия и техники для штурмовых действий на этом направлении. В то же время руководитель региона подчеркнул, что, несмотря на все действия и имеющееся у противника вооружения, ВСУ эффективно делают свое дело.

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты немного продвинулись на Авдеевском направлении, но взять город в кольцо им не удается. Враг не может зафиксировать свои пределы и позиции.