"Йдуть і йдуть на штурми": голова ОВА назвав головну ціль росіян на Харківщині

"Російська м'ясорубка" працює ще інтенсивніше

Окупанти не вгамовують свої "м’ясні штурми", і багато сил зосереджують на Куп’янському напрямку. Там за минулу добу, 24 грудня, було відбито 21 атаку ворога.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначає, що головною метою російських окупантів на Харківщині зараз є повторне захоплення Куп’янська-Вузлового. Про це він повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами в останні шість місяців спостерігаються активні штурмові бойові дії ворога. Крім згаданого селища, армія РФ ще намагається наступати біля Іванівки та Петропавлівки.

"У Харківській області для ворога це зараз – основна мета, оскільки, наприклад, захоплення Синьківки дасть можливість просуватися далі та створити передумови для блокування Куп'янська", — сказав Синєгубов.

Куп'янськ-Вузловий на мапі

За його словами головна ціль — великий залізничний вузол "Куп'янськ-Вузловий". Але щоб до нього дістатися ворогу, потрібно захопити частину міста Куп'янськ. Голова ОВА зазначив, що плани окупанта розуміє і військова адміністрація, і ЗСУ, тому разом адекватно реагують.

Синєгубов повідомляє, що штурмові загони російських загарбників формуються з різних підрозділів.

"Це і так звані "Шторм-Z", і колишні "вагнерівці", і кадрові військовослужбовці. Свою живу силу вони кидають на "м'ясо", не рахуються із втратами абсолютно. Немає ніякої в них стратегії – йдуть і йдуть на штурми", – сказав начальник ОВА.

За його оцінкою, війська РФ мають достатньо зброї та техніки для штурмових дій на цьому напрямку. Водночас керівник регіону наголосив, що попри всі дії та наявне у противника озброєння, ЗСУ ефективно роблять свою справу.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти трохи просунулися на Авдіївському напрямку, але взяти місто в кільце їм не вдається. Ворог не може зафіксувати свої рубежі та позиції.