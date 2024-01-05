Россия готовится к новому наступлению? В СМИ назвали возможное направление удара

РФ пытается снова оккупировать Купянск

Украина готовится к возобновлению российского наступления вблизи Харькова. Российские оккупанты в последнее время усилили обстрелы города и близлежащего региона.

Об этом сообщает The Telegraph. По словам местных чиновников, в четверг, 4 января, российские войска нанесли удары по городу и 15 окрестным населенным пунктам с применением ракет, артиллерии и минометов.

Источник, близкий к Вооруженным силам Украины, сообщил изданию, что цели включали как гражданские здания, так и военные позиции, что рассматривается как подготовка к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели. Отмечается, что Киев не обнародовал подробности атак, но поздно в среду источник сообщил, что "целый день военные объекты в регионе обстреливались перед нападением".

Местные подразделения военной разведки считают, что российские войска могут планировать усилить воздушные атаки в эти выходные. Источник добавил, что сухопутное наступление может начаться вскоре после этого, возможна дата его начала – 15 января.

Издание напомнило, что и российские, и украинские войска борются за лучшие позиции вдоль линии фронта, охватывающей Купянск, Сватово и Кременную, недалеко от границы Харьковской области. РФ сосредоточила свои ресурсы в этом районе, пытаясь наступать на контролируемые Украиной города Кременная и Лиман.

Отмечается, что украинские чиновники потратили месяцы на подготовку предполагаемого наступления в направлении Купянска. Военные командиры на северо-востоке Украины назвали этот район одним из самых "горячих", даже когда киевские войска пытались совершить летнее контрнаступление на юге. Издание подчеркивает, что этот город, если его захватят российские войска, мог стать важным материально-техническим плацдармом для наступательных толчков дальше на юг или запад.

Напомним, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что главной целью российских оккупантов в Харьковской области сейчас является повторный захват Купянска-Узлового.