Месть за Киев и Харьков: в Белгороде прогремели три серии взрывов, какие последствия (фото)

Без жертв не обошлось

В российском Белгороде раздалась уже третья волна взрывов за вторник, 2 января. Городом раздается воздушная тревога, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призывает жителей города не подходить к окнам и соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. В то же время Минобороны России отчитывается об удачной работе ПВО, а россияне жалуются на закрытие укрытия.

"Около 12:00, 13:00 и 14:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха"", — говорится в сообщении.

В общей сложности, по данным оборонного ведомства, оккупантов было уничтожено 17 ракет. Между тем, местные телеграм-каналы распространяют информацию о значительных разрушениях в городе.

Известно о разрушении в районе авторынка на улице Студенческой, где была повреждена проезжая часть в результате обстрела. Местные пишут, что пострадал автосалон.

Поврежденная дорога

Поврежденный автосалон

А также отмечают, что обломки ракет повредили дома россиян и машины.

Дома россиян после обстрела

Дома пострадали от падения обломков

Дом внутри

По предварительной информации, один человек погиб и еще пятеро пострадали. Погиб мужчина, ехавший в автомобиле, когда рядом с ним произошел взрыв. У пострадавших осколочные раны. Одна женщина пострадала во время передвижения по общественному транспорту, ведь в крышу автобуса попал обломок.

Крыша автобуса, куда попал обломок

Ранее "Телеграф" писал, что в инциденте с российским Белгородом, который вчера потряс ряд мощных взрывов, продолжают находить различные нестыковки. Они касаются заявлений России.