Минобороны РФ признало, что разбомбило село в Воронежской области: чем оправдывают разрушения (видео)

Повреждены как минимум шесть частных строений.

В Минобороны РФ признали, что сами разбомбили село Петропавловка в Воронежской области во время массированной атаки на Украину. А тем временем в сети появляется все больше видео с места событий.

Так, по данным российского Министерства обороны, взрыв, который разнес полсела в Воронежской области произошел из-за "внештатного схода авиационного боеприпаса". В результате инцидента повреждены как минимум шесть частных строений.

Военное ведомство утверждает, что пострадавших в результате взрыва нет. Также там отметили, что пока не знают о том, что стало причиной инцидента.

"На месте работает комиссия для оценки характера повреждений", — говорится в сообщении.

Тем временем местные паблики продолжают публиковать видео с места событий. На них видно колоссальные разрушения. От одной из улиц села практически не осталось ничего уцелевшего.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Россия массированно атакует украинские города ракетами и беспилотниками. Из-за обстрела страны-террористки в Киеве и области частично исчез свет. Больше всего под удар врага попали Киев и Харьков.

В столице в результате массированной ракетной атаки пострадали двенадцать человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.