Атака на Киев: Кличко назвал количество пострадавших

В результате массированной ракетной атаки по Украине, которую утром 2 января устроили российские захватчики, в Киеве пострадали десять человек. Из них девять человек госпитализировали, а одному оказали помощь на месте.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, все пострадавшие из Соломенского района Киева.

"10 пострадавших в многоэтажном доме в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. Девять из них госпитализировали, одному оказали помощь на месте. Работают все экстренные службы", — написал он.

Отметим, что в ходе ракетной атаки по украинской столице в Соломенском районе города был поврежден жилой дом. На месте начался пожар. Из некоторых квартир виднеется огонь, территория перед домом вся в густом дыму.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 2 января после ракетных обстрелов в некоторых районах Киева пропало электричество и вода. В ДТЕК прояснили ситуации и назвали проблемные районы. Ситуацию вскоре обещают исправить.