Карма в действии: ракета, выпущенная по Украине, разнесла дома в российском селе (видео)

В сети публикуют последствия падения снаряда, выпущенного в сторону Украины

Утром во вторник, 2 января, одна из ракет, запущенных российскими военными по Украине, упала в селе Петропавловка Воронежской области. Официальных заявлений и комментариев по этому поводу со стороны властей РФ еще нет.

Информацию сообщают местные паблики. В сети появились фото и видео подтверждения чрезвычайного происшествия.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Россия массированно атакует украинские города ракетами и беспилотниками. Из-за обстрела страны-террористки в Киеве и области частично исчез свет. Больше всего под удар врага попали Киев и Харьков.

В столице в результате массированной ракетной атаки пострадали двенадцать человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Из них 11 человек госпитализировали, а одному оказали помощь на месте. По его словам, все пострадавшие — жители дома в Соломенском районе, который был поврежден в ходе обстелов.

В Харькове же, по данным местных властей, количество пострадавших возросло до 41. Кроме того, в результате обстрела один человек погиб.