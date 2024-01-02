Карма в дії: ракета, випущена по Україні, рознесла будинки в російському селі (відео)

У мережі вже публікують наслідки падіння снаряда, випущеного у бік України

Вранці у вівторок, 2 січня, одна з ракет, запущених російськими військовими по Україні, не долетіла до мети та впала в селі Петропавлівка Воронезької області. Офіційних заяв та коментарів із цього приводу з боку влади РФ ще немає.

Інформацію повідомляють місцеві паблики. У мережі з’явилися фото та відео підтвердження надзвичайної події.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Росія масовано атакує українські міста ракетами та безпілотниками. Через обстріл країни-терористки у столиці та області частково зникло світло. Найбільше під удар ворога потрапили Київ та Харків.

У столиці внаслідок масованої ракетної атаки постраждали дванадцять людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Із них 11 осіб госпіталізували, а одному надали допомогу на місці. За його словами, всі постраждалі — мешканці будинку в Солом’янському районі, який був пошкоджений під час обстелів.

У Харкові ж, за даними місцевої влади, кількість постраждалих зросла до 41. Крім того, внаслідок обстрілу одна людина загинула.