Загроза масованого ракетного обстрілу: по Україні оголосили повітряну тривогу (оновлюється)

Українців закликали перебувати у безпечних місцях

О 6 годині ранку у вівторок, 2 січня, в України оголошено повітряну тривогу. Існує загроза масованого ракетного обстрілу.

За повідомленнями Повітряних Сил та інших моніторингових джерел, у Росії піднялося у повітря близько двох десятків літаків Ту-95. Станом на 5 годину ранку щонайменше три із них увійшли у повітряний простір Каспійського регіону РФ. Ще частина бортів підійнялася у повітря з аеродрому "Енгельс".

6:58 "Ракети на межі Київської та Черкаської областей (через Канів), в західному напрямку. Ракети з Херсонської області в напрямку Кіровоградщини. Ракети в східній частині Вінниччини, курс західний. Вінниччина — в укриття, ракета у вашому напрямку!", — повідомляють Повітряні сили.

6:56 У Кропивницькому пролунали звуки вибухів, повідомляють журналісти "Суспільного". За даними моніторінгів, ймовірно, спрацювала ПВО, пишуть, що є збиття ракети.

6:50 Ще 2 ракети залітають через Бериславський район Херсонської області у бік Кіровоградської області. Також група ракет рухається у бік Вінницької області. Ще одна група ракет із Полтавської летить у бік Київської/Черкаської областей, пише "Николаевский Ванек".

6:47 Група ракет по межі Черкаської та Київської областей, курс західний. Жителів Кропивницького закликають перебувати в укриттях, у їхньому напрямку слідують ракети.

6:40 Ракета з півдня, у напрямку Кропивницького, — пишуть у ПС. Також ракета фіксується в районі Переяслав-Хмельницького Київської області, курс західний.

6:36 Друга партія ракет залітає через Сумську область, пишуть моніторинги. Максимальна загроза по ракетах — Сумська, Полтавська, Київська, Черкаська, Чернігівська області. У ПС підтвердили заліт чергових ракет через Сумську область, курс південно-західний.

6:28 Ракети зайшли в Україну через в Сумську область. Їхній напрямок — на Миргород, повідомили у Повітряних силах. Також є загроза балістики для Харкова.

Згідно з попередньою інформацією, близько 5:20 здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку. Підліт ракет до наших мирних міст та сіл очікується в районі 06:30 — 7:00.

За даними Telegram-каналу "Николаевский Ванек", усі 16 бортів ТУ-95мс відпрацювали станом на 06:00 ранку. Ймовірно, ракети заходитимуть у повітряний простір України поступово, хвилями.

Нагадаємо, у ніч на 2 січня російські терористи атакували Київ за допомогою понад десятка безпілотників. Всі "шахеди" було знищено у повітрі, проте було зафіксоване падіння уламків БПЛА у Деснянському районі (пожежа на відкритій місцевості) та Голосіївському районі (виїхали екстрені служби).

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 29 грудня росіяни атакували Україну понад 100 ракет різного типу. Під ударом опинилася низка міст, зокрема Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса. Експерти підрахували, скільки коштував ракетний обстріл.