Washington Post: кращою відповіддю на атаку Путіна 29 грудня стане посилення допомоги України

Російський повітряний теракт стався на фоні призупинення допомоги Україні з боку Заходу

Масований обстріл ракетами та дронами, який російські терористи 29 грудня здійснили по Україні, є прямим нагадуванням для усіх західних країн, що російський диктатор Володимир Путін не залишив своїх планів загарбати усю Україну. Кращою реакцією на цей теракт стане поновлення та збільшення масштабної військової допомоги Україні з боку США.

Про це написало американське видання The Washington Post у статті, авторами якої вказано редакційну колегію. Журналісти підкреслюють: цей зухвалий путінський удар – відображення впевненості диктатора, що він витримає західні санкції та зламає опір України, коли увага та рішучість її західних партнерів неминуче похитнуться.

Теракти з боку РФ відбулися на фоні того, що активна західна допомога Україні призупинилася. В США трампісти паралізували Конгрес своїми вимогами, у Євросоюзі проросійська Угорщина блокує надання великого пакета допомоги. А Україна саме зараз потребує нових систем ППО та боєприпасів до них, літаків F-16 та постійного безперервного потоку 155-мм снарядів.

"Найкращою відповіддю на останній руйнівний залп пана Путіна є те, щоб Конгрес і Білий дім засукали рукави та досягли компромісу, який дозволить надати допомогу Україні", – сказано у статті.

Видання вказує, що є й інший вихід, але він доволі ризикований – для США та Заходу в першу чергу. Потрібно буде конфіскувати російські активи на суму понад 300 млрд доларів США, які Захід заморозив після вторгнення РФ в Україну. Але конфіскація та передача цих активів на допомогу Україні може мати ризики для фінансової системи країн Заходу – не кажучи вже про те, що ці гроші знадобляться для повоєнної реконструкції України.

"На цю мить було б набагато краще, щоб Конгрес схвалив додаткові асигнування на військову техніку та економічну підтримку. Загальна сума становить невелику частину економічного виробництва США, але значні інвестиції у виживання України, тобто інвестиції у стримування ширшої транскордонної агресії з боку Росії та інших", – резюмує видання.

Нагадаємо, що в США закінчуються фінанси для надання допомоги Україні у війні проти РФ. Конгрес так і не зміг схвалити виділення 61 млрд доларів, про які раніше попросив Джо Байден. Конгресмени вважають, що спочатку США мають розв'язати внутрішні проблеми з безпекою кордонів.

Також "Телеграф" повідомляв про те, коли Сенат США проголосує за допомогу Україні. На жаль, у 2023 році цього не сталося.