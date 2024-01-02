Washington Post: лучшим ответом на атаку Путина 29 декабря станет усиление помощи Украине

Российский воздушный теракт произошел на фоне приостановки помощи Украине со стороны Запада

Массированный обстрел ракетами и дронами, которые российские террористы 29 декабря совершили по Украине, является прямым напоминанием для всех западных стран, что российский диктатор Владимир Путин не оставил своих планов захватить всю Украину. Лучшей реакцией на теракт станет возобновление и увеличение масштабной военной помощи Украине со стороны США.

Об этом написало американское издание The Washington Post в статье, авторами которой указана редакционная коллегия. Журналисты подчеркивают: этот дерзкий путинский удар – отражение уверенности диктатора, что он выдержит западные санкции и сломит сопротивление Украины, когда внимание и решительность ее западных партнеров неизбежно пошатнутся.

Теракты со стороны РФ произошли на фоне того, что активная западная помощь Украине приостановилась. В США трамписты парализовали Конгресс своими требованиями, в Евросоюзе пророссийская Венгрия блокирует предоставление большого пакета помощи. А Украина именно сейчас нуждается в новых системах ПВО и боеприпасах к ним, самолетах F-16 и постоянном непрерывном потоке 155-мм снарядов.

"Лучшим ответом на последний разрушительный залп Путина является то, чтобы Конгресс и Белый дом засучили рукава и достигли компромисса, который позволит оказать помощь Украине", – говорится в статье.

Издание указывает, что есть и другой выход, но достаточно рискованный – для США и Запада в первую очередь. Предстоит конфисковать российские активы на сумму более 300 млрд долларов США, которые Запад заморозил после вторжения РФ в Украину. Но конфискация и передача этих активов в помощь Украине может иметь риск для финансовой системы стран Запада – не говоря уже о том, что эти деньги понадобятся для послевоенной реконструкции Украины.

"На этот момент было бы гораздо лучше, чтобы Конгресс одобрил дополнительные ассигнования на военную технику и экономическую поддержку. Общая сумма составляет небольшую часть экономического производства США, но значительные инвестиции в выживание Украины, то есть инвестиции в сдерживание более широкой трансграничной агрессии со стороны России и других", – резюмирует издание.

Напомним, что в США заканчиваются финансы по оказанию помощи Украине в войне против РФ. Конгресс так и не смог одобрить выделение 61 млрд долларов, о которых ранее попросил Джо Байден. Конгрессмены считают, что сначала США должны решить внутренние проблемы с безопасностью границ.

Также "Телеграф" сообщал о том, когда Сенат США проголосует за помощь Украине. К сожалению, в 2023 году этого не произошло.