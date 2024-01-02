Чотири вибухи — десятки постраждалих та загибла: що відомо про атаку на Харків (оновлено)

Перші вибухи пролунали в Харкові після сьомої ранку

Україна під масованим ракетним обстрілом. У багатьох містах пролунали вибухи. Ворог вкотре гатить по Харкову. Під ударом — Шевченківський район.

За даними голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, ворог завдав щонайменше чотири удари по Харкову. Під атакою окупантів вкотре опинилася центральна частина міста. На місці почалися пожежі. Станом на 8:30 ранку відомо про шістьох постраждалих, пошкоджені будинки та автомобілі. За даними директора облцентру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, кількість постраждалих зросла до семи.

На 8:45 кількість постраждалих зросла до 20, є загиблий.

На 9:10 кількість постраждалих зросла до 22, з них госпіталізовані до медичних установ — 16 осіб.

На 9:30 кількість постраждалих зросла до 41, відомо, що загибла — жінка, особа встановлюється. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що попередньо удар був нанесений "Кинджалами". Інформацію про кількість постраждалих та загиблих уточнюється.

На місцях "прильотів" працюють відповідні служби, усі пожежі загасили.

Одна з пожеж — у середмісті Харкова в районі житлової забудови, повідомив міський голова Ігор Терехов. На місце виїхали рятувальники. Місцеві мешканці повідомляють, що в багатьох будинках вибило скло, скалками усіяні тротуари.

Керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко уточнив, що чотири влучання припали на Шевченківський район, в місця де відсутні військові об'єкти. Він також зазначив, що окупанти напередодні посилено атакували Вовчанськ, Куп’янськ-Вузловий, Дворічну.

"Телеграф" слідкує за ситуацією в Україні. Наразі про постраждалих також відомо в наслідок ракетної атаки ворога по Києву.