Четыре взрыва — десятки пострадавших и погибшая: что известно об атаке на Харьков (обновлено)

Первые взрывы прогремели в Харькове после семи утра

Украина под массированным ракетным обстрелом. Во многих городах раздались взрывы. Враг в очередной раз бредет по Харькову. Под ударом – Шевченковский район.

По данным главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, враг нанес не менее четырех ударов по Харькову. Под атакой оккупантов в очередной раз оказалась центральная часть города. На месте начались пожары. По состоянию на 8:30 утра известно о шести пострадавших, поврежденных домах и автомобилях. По данным директора облцентра экстренной медицинской помощи Виктора Забашты, количество пострадавших возросло до семи.

На 8:45 количество пострадавших выросло до 20, есть погибший.

На 9:10 количество пострадавших 22 из них госпитализированы — 16 человек.

На 9:30 количество пострадавших возросло до 41, известно, что погибшая — женщина, личность устанавливается. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что предварительно удар был нанесен "Кинжалами". Информация о количестве пострадавших и погибших уточняется.

Один из пожаров — в центре Харькова в районе жилой застройки, сообщил городской голова Игорь Терехов. На место выехали спасатели. Местные жители сообщают, что во многих домах выбило стекло, осколками усеяны тротуары.

Руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко уточнил, что четыре попадания пришлись на Шевченковский район, в места, где отсутствуют военные объекты. Он также отметил, что оккупанты накануне усиленно атаковали Волчанск, Купянск-Узловой, Двуречную.

"Телеграф" следит за ситуацией в Украине. О пострадавших также известно в результате ракетной атаки врага по Киеву.