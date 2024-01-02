Уламки ракет наробили лиха у декількох районах Києва: подробиці
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Подекуди у киян зникло світло
У Києві під час масованого ракетного удару, який окупанти здійснили на ранок вівторка, 2 січня, зафіксовано падіння уламків ворожих цілей. Впали вони у декількох районах столиці.
Про це інформує Київська МВА. Також у деяких районах зникло світло у частині будинків.
"Київ: через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах Щойно безпекова ситуація дозволить, обов'язково повернемо всім світло", — йдеться у повідомленні.
Падіння уламків ворожих ракет були зафіксовані у наступних районах:
- в Голосіївському районі — на відкритій території;
- в Печерському районі — на дах 9-ти поверхового житлового будинку та на ще один багатоповерховий будинок;
- в Оболонському р-ні — на складське приміщення, де як наслідок виникла пожежа;
- в Святошинському р-ні — влучання у будівлю соціальної інфраструктури;
- в Подільському р-ні — пошкоджено газову трубу та виникли пожежі в декількох містах.
- в Деснянському районі — загоряння будівлі супермаркету.
У Соломʼянському районі столиці є постраждалі, яких госпіталізували. Як зазначає мер Києва Віталій Кличко, медики продовжують працювати на місці.
Раніше "Телеграф" писав, що, окрім Києва, вибухи пролунали ще в інших містах України. Зокрема, росіяни потужно обстріляли Харків.