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Уламки ракет наробили лиха у декількох районах Києва: подробиці

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Ранок 2 січня у Києві почався з масованого ракетного обстрілу Новина оновлена 02 січня 2024, 08:40
Ранок 2 січня у Києві почався з масованого ракетного обстрілу. Фото Соцмережі

Подекуди у киян зникло світло

У Києві під час масованого ракетного удару, який окупанти здійснили на ранок вівторка, 2 січня, зафіксовано падіння уламків ворожих цілей. Впали вони у декількох районах столиці.

Про це інформує Київська МВА. Також у деяких районах зникло світло у частині будинків.

"Київ: через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах Щойно безпекова ситуація дозволить, обов'язково повернемо всім світло", — йдеться у повідомленні.

Падіння уламків ворожих ракет були зафіксовані у наступних районах:

  • в Голосіївському районі — на відкритій території;
Голосійвський район на мапі
  • в Печерському районі — на дах 9-ти поверхового житлового будинку та на ще один багатоповерховий будинок;
Печерський район на мапі
  • в Оболонському р-ні — на складське приміщення, де як наслідок виникла пожежа;
Оболнський район на мапі
  • в Святошинському р-ні — влучання у будівлю соціальної інфраструктури;
Святошинський район на мапі
  • в Подільському р-ні — пошкоджено газову трубу та виникли пожежі в декількох містах.
Подільський район на мапі
  • в Деснянському районі — загоряння будівлі супермаркету.
Деснянський район на мапі

У Соломʼянському районі столиці є постраждалі, яких госпіталізували. Як зазначає мер Києва Віталій Кличко, медики продовжують працювати на місці.

Соломʼянський район на мапі

Раніше "Телеграф" писав, що, окрім Києва, вибухи пролунали ще в інших містах України. Зокрема, росіяни потужно обстріляли Харків.

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#Київ #Вибух