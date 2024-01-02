Уламки ракет наробили лиха у декількох районах Києва: подробиці

Подекуди у киян зникло світло

У Києві під час масованого ракетного удару, який окупанти здійснили на ранок вівторка, 2 січня, зафіксовано падіння уламків ворожих цілей. Впали вони у декількох районах столиці.

Про це інформує Київська МВА. Також у деяких районах зникло світло у частині будинків.

"Київ: через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах Щойно безпекова ситуація дозволить, обов'язково повернемо всім світло", — йдеться у повідомленні.

Падіння уламків ворожих ракет були зафіксовані у наступних районах:

в Голосіївському районі — на відкритій території;

Голосійвський район на мапі

в Печерському районі — на дах 9-ти поверхового житлового будинку та на ще один багатоповерховий будинок;

Печерський район на мапі

в Оболонському р-ні — на складське приміщення, де як наслідок виникла пожежа;

Оболнський район на мапі

в Святошинському р-ні — влучання у будівлю соціальної інфраструктури;

Святошинський район на мапі

в Подільському р-ні — пошкоджено газову трубу та виникли пожежі в декількох містах.

Подільський район на мапі

в Деснянському районі — загоряння будівлі супермаркету.

Деснянський район на мапі

У Соломʼянському районі столиці є постраждалі, яких госпіталізували. Як зазначає мер Києва Віталій Кличко, медики продовжують працювати на місці.

Соломʼянський район на мапі

Раніше "Телеграф" писав, що, окрім Києва, вибухи пролунали ще в інших містах України. Зокрема, росіяни потужно обстріляли Харків.