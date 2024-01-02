Обломки ракет наделали беды в нескольких районах Киева: подробности
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Кое-где у киевлян исчез свет
В Киеве во время массированного ракетного удара, который оккупанты совершили к утру вторника, 2 января, зафиксировано падение обломков враждебных целей. Упали они в нескольких районах столицы.
Об этом сообщает Киевская МВА. Также в некоторых районах пропал свет в части домов.
"Киев: из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах. Только ситуация с безопасностью позволит, обязательно вернем всем свет", — говорится в сообщении.
Падения обломков вражеских ракет были зафиксированы в следующих районах:
- в Голосеевском районе – на открытой территории;
- в Печерском районе — на крышу 9-ти этажного жилого дома и еще один многоэтажный дом;
- в Оболонском районе — на складское помещение, где как следствие возник пожар;
- в Святошинском районе — попадание в здание социальной инфраструктуры;
- в Подольском районе — повреждена газовая труба и возникли пожары в нескольких городах.
- в Деснянском районе – возгорание здания супермаркета.
В Соломенском районе столицы есть пострадавшие, которых госпитализировали. Как отмечает мэр Киева Виталий Кличко, медики продолжают работать на месте.
Ранее "Телеграф" писал, что, кроме Киева, взрывы прогремели еще в других городах Украины. В частности, россияне сильно обстреляли Харьков.