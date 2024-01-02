Обломки ракет наделали беды в нескольких районах Киева: подробности

Кое-где у киевлян исчез свет

В Киеве во время массированного ракетного удара, который оккупанты совершили к утру вторника, 2 января, зафиксировано падение обломков враждебных целей. Упали они в нескольких районах столицы.

Об этом сообщает Киевская МВА. Также в некоторых районах пропал свет в части домов.

"Киев: из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах. Только ситуация с безопасностью позволит, обязательно вернем всем свет", — говорится в сообщении.

Падения обломков вражеских ракет были зафиксированы в следующих районах:

в Голосеевском районе – на открытой территории;

Голосеевский район на карте

в Печерском районе — на крышу 9-ти этажного жилого дома и еще один многоэтажный дом;

Печерский район на карте

в Оболонском районе — на складское помещение, где как следствие возник пожар;

Оболнский район на карте

в Святошинском районе — попадание в здание социальной инфраструктуры;

Святошинский район на карте

в Подольском районе — повреждена газовая труба и возникли пожары в нескольких городах.

Подольский район на карте

в Деснянском районе – возгорание здания супермаркета.

Деснянский район на карте

В Соломенском районе столицы есть пострадавшие, которых госпитализировали. Как отмечает мэр Киева Виталий Кличко, медики продолжают работать на месте.

Соломенский район на карте

Ранее "Телеграф" писал, что, кроме Киева, взрывы прогремели еще в других городах Украины. В частности, россияне сильно обстреляли Харьков.