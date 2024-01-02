Міноборони РФ визнало, що розбомбило село у Воронезькій області: чим виправдовують руйнування (відео)

Пошкоджено щонайменше шість приватних будівель

У Міноборони РФ визнали, що самі розбомбили село Петропавлівка у Воронезькій області під час масованої атаки на Україну. А тим часом у мережі з’являється все більше відео з місця подій.

Так, за даними російського Міністерства оборони, вибух, який розніс пів села села у Воронезькій області стався через "позаштатне сходження авіаційного боєприпасу". Внаслідок інциденту пошкоджено щонайменше шість приватних будівель.

Військове відомство стверджує, що постраждалих внаслідок вибуху немає. Також там зазначили, що поки що не знають про те, що стало причиною інциденту.

"На місці працює комісія для оцінки характеру пошкоджень", — йдеться у повідомленні.

Тим часом, місцеві пабліки продовжують публікувати відео з місця подій. На них видно величезні руйнування. Від однієї із вулиць села практично не залишилося нічого вцілілого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія масовано атакує українські міста ракетами та безпілотниками. Через обстріл країни-терористки у Києві та області частково зникло світло. Найбільше під удар ворога потрапили Київ та Харків.

У столиці внаслідок масованої ракетної атаки постраждали дванадцять людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.