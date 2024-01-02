Київ у вогні — чимало розбитих будинків, без жертв не обійшлося: наслідки ракетної атаки

Загалом у столиці зафіксовано понад 20 поранених

В наслідок ранкового ракетного обстрілу Києва 2 січня пошкоджені житлові багатоповерхівки, складські приміщення та критична інфраструктура. . Оперативні служби працюють у 6-ти районах столиці.

Про те, як триває ліквідація наслідків атаки розповів Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Подробиці він виклав в Telegram.

За словами посадовця, в Києві виникли 7 пожеж: Оболонському, Печерському, Подільському, Соломʼянському, Святошинському та Деснянському районах.

Клименко повідомив, що із багатоповерхівки в Солом’янському районі евакуйовано понад 130 людей. Одна із поранених мешканок будинку загинула

Близько 20 врятовано надзвичайниками із заблокованих приміщень. Загалом у столиці зафіксовано понад 20 поранених.

Він додав, що від російських ракет та дронів пострадала ще й Київщина.

На Фастівщині ліквідовано загорання житлового будинку. Дві людини загинуло.

У Вишневому пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинки та більш як 40 автомобілів. Постраждали 7 осіб.

Раніше "Телеграф" повідомив, що під час масованого ракетного обстрілу по Україні постраждало житло волонтера та радника голови Харківської облради Наталії Попової. На щастя, вона та її дитина залишилися цілими.